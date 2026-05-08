Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши: дата и место поединка
Игра состоится 31 мая во Вроцлаве.
Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Польши.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Игра состоится 31 мая в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Время начала поединка будет объявлено позже.
Ранее было объявлено, что сборная Украины 7 июня сыграет товарищеский матч против Дании. Встреча состоится в датском городе Оденсе, начало — в 21:45 по киевскому времени.
Пока неизвестно, кто будет главным тренером "сине-желтых" во время матчей с Польшей и Данией. 22 апреля Сергей Ребров покинул сборную Украины, нового наставника национальной команды УАФ должна объявить в ближайшее время.
Ожидается, что впервые в истории главным тренером сборной Украины станет иностранец — итальянец Андреа Мальдера, который с 2016 по 2021 год уже работал с национальной командой как помощник Андрея Шевченко.
Напомним, Украина, Дания и Польша не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии, поляки в финале плей-офф потерпели поражение от шведов.