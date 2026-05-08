Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши: дата и место поединка

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Польши.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Игра состоится 31 мая в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Время начала поединка будет объявлено позже.

Ранее было объявлено, что сборная Украины 7 июня сыграет товарищеский матч против Дании. Встреча состоится в датском городе Оденсе, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Пока неизвестно, кто будет главным тренером "сине-желтых" во время матчей с Польшей и Данией. 22 апреля Сергей Ребров покинул сборную Украины, нового наставника национальной команды УАФ должна объявить в ближайшее время.

Ожидается, что впервые в истории главным тренером сборной Украины станет иностранец — итальянец Андреа Мальдера, который с 2016 по 2021 год уже работал с национальной командой как помощник Андрея Шевченко.

Напомним, Украина, Дания и Польша не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии, поляки в финале плей-офф потерпели поражение от шведов.

