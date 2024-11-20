Сборная Украины сыграет в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций: когда жеребьевка и матчи

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины победила команду Албании (2:1) в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25,

Благодаря этому "сине-желтые" с 8 очками заняли второе место в своем квартете Дивизиона B и вышли в плей-офф за право повыситься в классе.

Выиграла группу Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнюю позицию и вылетела в Дивизион C.

Теперь сборную Украины ждут стыковые матчи за выход в элиту Лиги наций. Соперником команды Сергея Реброва станет одна из команд, которая финишировала третьей в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия.

Жеребьевка состоится в пятницу, 22 ноября. Сами же матчи плей-офф пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Победитель двухматчевого противостояния получит место в Лиге А, а проигравшая команда останется в Лиге В.

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