Сборная Украины сыграла вничью с Германией в первом товарищеском матче перед Евро-2024 (видео)

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Германии в первом товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Поединок на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге завершился со счётом 0:0 .

На протяжении всей встречи немцы доминировали на футбольном поле, в то время как украинцы сосредоточились на обороне и изредка выбегали в контратаки.

Подопечные Юлиана Нагельсманна существенно превзошли "сине-желтых" по количеству ударов – 26 против 7 (в створ ворот – 5:3), однако ни разу так и не смогли забить. По ожидаемым голам (xG) преимущество Бундестим составило 2,26 на 0,53.

Главным героем матча стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, неоднократно спасавший свою команду после опасных ударов немецких игроков. Его уверенная игра на выходе из ворот и несколько ярких сэйвов позволили украинцам не пропустить и сохранить ничейный результат.

Добавим, что не обошлось без порции фарта. На 61-й минуте после удара Максимилиана Байера сборную Украины спасла перекладина. Тем не менее, команда Сергея Реброва выстояла и на выезде взяла ничью против хозяев грядущего континентального первенства.

Могло все завершиться даже победой украинской сборной. На 88-й минуте Мануэль Нойер решил сыграть на перехвате и грубо обрезался в центре поля. Андрей Ярмоленко сразу же головой сбросил мяч на Артема Довбика, который выбежал на пустые ворота и забил, но с офсайда, поэтому гол не был засчитан.

Обзор матча Германия – Украина

Отметим, что после игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга перед стартом чемпионата Европы: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Немецкая команда посоревнуется в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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