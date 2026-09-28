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Сборная Украины сыграла вничью с Грузией и возглавила свою группу в Лиге наций
Подопечные Андреа Мальдеры поделили очки с хозяевами поля в Тбилиси.
Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Грузии в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси завершился со счетом 0:0.
Главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера сделал сразу 10 замен в стартовом составе по сравнению с победным матчем против Венгрии. Среди тех, кто выходил со старта на встречу с венграми, против грузин с первых минут играл только форвард Владислав Ванат.
За матч украинцы не создали ни одного по-настоящему опасного момента. А вот грузины были значительно ближе к взятию ворот, но надежная игра голкипера Анатолия Трубина, который совершил пять сейвов, позволила нашей команде удержать ничью.
Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гогличидзе, Двали, Лочошвили — Кочорашвили (Егоян, 90+2), Чакветадзе (Давиташвили, 73), Китеишвили (Меквабишвили, 73) — Цитаишвили, Микаутадзе (Квернадзе, 67), Кварацхелия.
Украина: Трубин — Бондарь, Сарапий, Михавко — Зубков (Цыганков, 79), Пихаленок (Очеретько, 46), Назарина, Михайличенко — Хлань (Шапаренко, 65) — Пономаренко (Яремчук, 46), Ванат (Сикан, 46).
Предупреждения: Гогличидзе, Меквабишвили — Ванат, Сикан, Бондарь, Очеретько
Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).
Сейчас сборная Украины с 4 очками единолично возглавляет свою группу в Лиге наций. Грузия с одним баллом занимает третье место.
Другой матч 2-го тура этого квартета между Северной Ирландией и Венгрией также состоится 28 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.
В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Грузия на выезде сыграет с Венгрией. Оба поединка запланированы на 2 октября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.