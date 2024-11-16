Сборная Украины сыграла вничью с Грузией в чрезвычайно напряженном матче Лиги наций (видео)

Команда Сергея Реброва не смогла подняться с последнего места в своей группе.

Сборная Украины сыграла вничью с командой Грузии в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Батуми-Арена" в грузинском городе Батуми завершился со счетом 1:1 .

"Сине-желтые" открыли счет уже на 7-й минуте встречи – защитник хозяев Соломон Квирквелия срезал мяч в ворота своей команды после прострела Михаила Мудрика с правого фланга.

Отметим, что перед этим голкипер украинцев Анатолий Трубин отразил над перекладиной опасный дальний удар Хвичи Кварацхелии.

На 36-й минуте подопечные Сергея Реброва могли удваивать свое преимущество. Мудрик пошел в эффектный сольный проход, но не сумел переиграть вратаря грузин Гиорги Мамардашвили.

Во втором тайме подопечные Вилья Саньоля очень активно шли вперед, пытаясь отыграться. На 62-й минуте Кварацхелия мощным дальним ударом попал в перекладину.

Украинцы сразу ответили своим опасным моментом, однако Артем Довбик из пределов штрафной пробил намного выше ворот после передачи Мудрика с левого фланга.

На 76-й минуте Грузия сравняла счет. Жорж Микаутадзе, который вышел на замену во втором тайме, добил мяч в пустые ворота после того, как Трубин потянул удар головой от Гиорги Кочорашвили.

В концовке поединка обе сборные старались вырвать победу – грузины давили, однако на 90+3-й минуте именно Украина имела лучший шанс забить. Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко в центре штрафной площадки поочередно нанесли удары в быстрой контратаке, но Мамардашвили спас свою команду.

Обзор матча Грузия – Украина

После этого поединка сборная Украины (5 очков) осталась на последнем месте в группе B1. Команда Грузии (7 баллов) вышла на первую позицию. В другом матче 5-го тура этого квартета сегодня в 21:45 по киевскому времени сразятся Албания (6 очков) и Чехия (7 пунктов).

В заключительном туре подопечные Реброва 19 ноября в Тиране сыграют против Албании, а Грузия на выезде встретится с Чехией.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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