Сборная Украины триумфально выступила на первом в истории этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Украинки завоевали четыре медали, две из которых – золотые.

Сборная Украины успешно выступила на первом в истории этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который принимал канадский город Макрем.

"Сине-желтые" завоевали на этом турнире четыре медали: две золотые и две серебряные.

После "золота" Марты Фединой в техническом соло вторую награду сборной Украины принесли сестры Владислава и Марина Алексеивы. Они выиграли "серебро" в техническом дуэте с оценкой 231,6543 балла.

Кроме того, сестры Алексеивы также завоевали серебро в произвольной программе. За свое выступление девушки получили оценку 291,6916 балла.

Четвертую награду Украина выборола в акробатической группе. "Золото" завоевали Владислава и Марина Алексеивы, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

За свое выступление с новой программой и при новой системе оценивания украинки получили от судей 244,4958 балла. Обладательниц серебряных медалей, команду Японии, наши девушки опередили более чем на 20 баллов.

Ранее вид программы акробатическая группа назывался хайлайт и в нем команда Украины – действующие чемпионки мира и Европы.

С «золота» начали, «золотом» и закончили свое выступление наши русалочки на первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде! Чемпионками в акробатические группе стали: Владислава и Марина Алексеи, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко. За свое невероятное выступление с новой новой программой и новой системой оценивания украинки получили от судей 244.4958 балла. Обладательница серебряных медалей, команда Японии, наши девушки опередили более 20 баллов. Ранее вид программы акробатическая группа назывался хайлайт и в нем команда Украины — действующие чемпионки мира и Европы. В целом на Кубке мира в канадском Маркеме украинки завоевали четыре медали: две золотые и две серебряные. Поздравляем сборную Украины и ее тренера Светлану Саидову с блестящим выступлением на первых международных соревнованиях сезона! Да держать! World Aquatics Russian synchronized swimming #нацияпобедителей #международное соревнование #олимпийскийспорт #артистическое плавание Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Воскресенье, 19 марта 2023 г.

Таким образом, с 4 наградами сборная Украины заняла третье место в медальном зачете первого в истории этапа Кубка мира по артистическому плаванию.

Выиграла медальный зачет Япония – 3 "золото" + 2 "серебро" + 1 "бронза". Второе место заняла Испания – 2 "золото" + 3 "серебро" + 2 "бронза".

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