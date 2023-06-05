Сборная Украины триумфально выступила в историческом Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию

В копилке нашей команды "золото", два "серебра" и "бронза".

Сборная Украины завоевала четыре медали в первом в истории Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию. Соревнования прошли в испанском Овьедо.

Единственное "золото" украинки выбороли в акробатической группе, где чемпионками стали Марина и Владислава Алексеивы, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.

Наши "русалочки" получили оценку 216,6701 балла, опередив в борьбе за первую ступеньку пьедестала сборные Китая (216,0900) и Канады (197,1600).

"Еще не умерла Украина и слава и воля" звучит на весь мир благодаря сборной команде Украины по синхронному плаванию Слава Украине! #AQUA #WorldCup2023 #artswim #synchro #победа Опубликовано Ukrainian synchronized swimming Воскресенье, 4 июня 2023 г.

Дебютную медаль Суперфинала – "серебро" – "сине-желтые" завоевали в технической программе среди групп.

Еще две награды Украине принес дуэт Марины и Владислава Алексиевых – "бронза" в технической программе и "серебро" в произвольной программе.

В итоге сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете Суперфинала. Лидером по этому показателю стала Испания, завоевавшая восемь наград: четыре "золота" и четыре "серебра".

Медальный зачет Суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию: топ-5

1. Испания – 8 медалей (4 золотых + 4 серебряных)

2-3. Израиль – 2 медали (2 золотых)

2-3. Япония – 2 медали (2 золотых)

4. Украина – 4 медали (1 золотая, 2 серебряная и 1 бронзовая)

5. Китай – 2 медали (1 золотая, 1 серебряная)

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