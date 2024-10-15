Сборная Украины U-17 потерпела поражение в заключительном матче первого раунда отбора на Евро-2025

Несмотря на проигрыш бельгийцам, подопечные Юрия Мороза продолжат борьбу за выход на континентальное первенство.

Юношеская сборная Украины по футболу (U-17) уступила Бельгии в матче последнего третьего тура первого раунда квалификации к чемпионату Европы-2025. Поединок в бельгийском Генке завершился со счетом 1:2 .

Уже на 9-й минуте встречи бельгийцев вывел вперед Рене Мутеба. В начале второго тайма "сине-желтые" отыгрались – на 59-й минуте отличился Дмитрий Зудин.

Развязка напряженного противостояния наступила на 90-й минуте, когда Джесси Да Сильва своим голом принес бельгийской команде победу.

Для обеих сборных этот поединок уже не имел турнирного значения, ведь они досрочно вышли во второй раунд отбора на Евро-2025, набрав за первые два тура по 6 очков.

Таким образом, команда Юрия Мороза с 6 очками заняла второе место в группе и продолжит борьбу за выход на Евро-2025. Сборная Бельгии с 9 баллами стала победителем квартета, где также соревновались Косово и Казахстан, которые набрали по одному зачетному пункту.

Во второй раунд отбора вышли по две лучшие команды каждой группы. В первых двух турах сборная Украины U-17 совершила камбэк и победила Косово (4:2), после чего одержала разгромную победу над Казахстаном (3:0).

Второй раунд отбора на континентальное первенство стартует весной 2025 года. В нем примут участие 28 команд. Победители семи групп присоединятся к хозяйке Албании в финальном турнире, который состоится летом того же года.

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