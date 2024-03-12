Сборная Украины U-17 разгромила Словакию и вышла в финальный турнир Евро-2024

"Сине-желтые" выиграли свою группу, одержав победы во всех трех встречах.

Юношеская сборная Украины (U-17) по футболу завоевала путевку в финальный турнир Евро-2024. В заключительном матче элит-раунда отбора наша команда разбила сверстников из Словакии со счетом 3:0 .

Дублем в поединке со словаками отличился Артем Степанов из немецкого "Байера", еще один гол забил Богдан Редушко из киевского "Динамо".

Отметим, на 22-й минуте матч прервали из-за сильного дождя, однако в тот же день поединок доиграли.

Победа над Словакией позволила украинцам завершить групповой этап с максимальным количеством набранных очков (9) и оформить выход на чемпионат Европы.

В двух предыдущих матчах элит-раунда квалификации Евро-2024 (U-17) команда Юрия Мороза победила Грецию (2:0) и разгромила Швейцарию (3:0).

Финальная стадия Евро-2024 среди сборных U-17 состоится с 20 мая по 5 июня на Кипре.

В последний раз наша национальная команда играла на континентальном первенстве в этой возрастной категории еще в 2017 году и заняла третье место в группе.

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