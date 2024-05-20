Сборная Украины U-17 с поражения стартовала в финальном турнире Евро-2024 (видео)

Юношеская сборная Украины (U-17) по футболу потерпела поражение в первом матче финального турнира Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли сверстникам из Сербии со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой встрече балканцы забили на второй минуте. Душан Макевич из-за пределов штрафной отправил мяч в "девятку" ворот украинской сборной.

Подопечные Юрия Мороза пытались отыграться и превзошли соперника по количеству ударов – 15 против 9 (в створ ворот – 9:6), однако ни разу поразить ворота сербов так и не сумели.

Обзор матча Сербия U-17 – Украина U-17

В другом матче стартового тура группы, где играют украинцы, померяются силами команды Кипра и Чехии.

Следующий поединок на континентальном первенстве "сине-желтые" проведут 23 мая с чехами. В заключительном туре украинцы 26 мая сыграют с хозяевами соревнований – командой Кипра.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финал юношеского ЧЕ-2024 состоится 5 июня.

Сборная Украины U-17 в седьмой раз участвует в футбольном Евро. "Сине-желтым" еще никогда не удавалось преодолеть групповой раунд. До этого последний раз наша национальная команда играла на континентальном первенстве в этой возрастной категории еще в 2017 году и тогда заняла третье место в группе.

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