- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Сборная Украины U-19 разгромной победой стартовала в отборе на Евро-2026
"Сине-желтые" уверенно разобрались с албанцами.
Сборная Украины U-19 по футболу разгромно победила команду Албании в стартовом матче квалификации на Евро-2026. Поединок в албанском городе Дуррес завершился со счетом 3:0.
Мини-турнир в группе из четырех сборных с участием Украины проходит в Албании с 12 по 18 ноября.
"Сине-желтые" открыли счет на 34-й минуте встречи – отличился Богдан Редушко.
Во втором тайме наша сборная еще дважды поразила ворота соперника – забивали Богдан Попов и Александр Каменский на 74-й и 88-й минутах соответственно.
Полное видео матча Украина U-19 – Албания U-19
В другом матче первого тура этой группы сборная Словакии разбила Черногорию со счётом 3:0.
Следующий матч "сине-желтые" проведут 15 ноября против Черногории. В этот же день Словакия сыграет с Албанией.
В заключительном туре, матчи которого состоятся 18 ноября, Украина сразится со Словакией, а Черногория сойдется с Албанией.
В квалификации принимают участие 52 команды, которые разделены на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил путевку на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.
По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он состоится весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).