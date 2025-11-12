Сборная Украины U-19 разгромной победой стартовала в отборе на Евро-2026

Сборная Украины U-19 по футболу / © УАФ

Сборная Украины U-19 по футболу разгромно победила команду Албании в стартовом матче квалификации на Евро-2026. Поединок в албанском городе Дуррес завершился со счетом 3:0 .

Мини-турнир в группе из четырех сборных с участием Украины проходит в Албании с 12 по 18 ноября.

"Сине-желтые" открыли счет на 34-й минуте встречи – отличился Богдан Редушко.

Во втором тайме наша сборная еще дважды поразила ворота соперника – забивали Богдан Попов и Александр Каменский на 74-й и 88-й минутах соответственно.

Полное видео матча Украина U-19 – Албания U-19

В другом матче первого тура этой группы сборная Словакии разбила Черногорию со счётом 3:0.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 15 ноября против Черногории. В этот же день Словакия сыграет с Албанией.

В заключительном туре, матчи которого состоятся 18 ноября, Украина сразится со Словакией, а Черногория сойдется с Албанией.

В квалификации принимают участие 52 команды, которые разделены на 13 групп по четыре участника. Хозяин финальной части, сборная Уэльса, получил путевку на этот турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

По итогам квалификационного раунда отбора по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди занявших третьи места присоединятся к Испании в элит-раунде. Он состоится весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).