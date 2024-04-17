Сборная Украины U-19 узнала соперников на Евро-2024

Финальный турнир чемпионата Европы среди сборных U-19 состоится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

В среду, 17 апреля, состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024 среди сборных U-19. Своих соперников в групповом этапе турнира также узнала юношеская сборная Украины.

Команда Дмитрия Михайленко попала в группу А, где сразится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией. В другом квартете сыграют Дания, Турция, Франция, Испания.

Евро-2024 среди сборных U-19: результаты жеребьевки

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания

Финальная стадия юношеского Евро-2024 (U-19) состоится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

В матче-открытии турнира украинцы сыграют с хозяйкой соревнований Северной Ирландией. В полуфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Сборная Украины U-19 в шестой раз примет участие в чемпионате Европы. "Сине-желтым" трижды удавалось преодолеть групповой этап континентального первенства, а лучшим результатом является победа на турнире в 2009 году.

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-17 получила соперников в финальном турнире Евро-2024.

Читайте также:

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграет на Евро-2024: календарь матчей "сине-желтых"

Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу