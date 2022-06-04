Сборная Украины U-19 вырвала ничью во втором матче элит-раунда отбора на Евро-2022

В субботу, 4 июня, юношеская сборная Украины провела второй матч в элит-раунде отбора Евро-2022 (U-19).
Команда Владимира Езерского после победы на старте отбора сыграла вничью с Сербией – 1:1.
Первый удар по воротам был нанесен на 14-й минуте. Выстрел Козика был блокирован, однако украинцы пошли вперед. Дважды пытался поразить цель Царенко. Но, к сожалению, мяч влетел в ворота Украины. Автором гола на 18-й минуте стал Илич.
Через две минуты сборная Украины ответила — по передаче Ярмолюка отличился Квасница.
Таблица группы 6
1. Украина – 4 очка, 2 матча
2. Сербия – 4, 2
3. Норвегия – 0, 1
4. Нидерланды – 0, 1
Во вторник, 7 июня, Украина проведет матч с Нидерландами. Начало в 20:00 по Киеву.
К слову, в финальную часть турнира попадет победитель группы. Украинцы в случае попадания туда будут играть с Англией, Израилем и Австрией.
Напомним, что в воскресенье, 5 июня, сборная Украины проведет финальный поединок плейоф квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Уэльса. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.
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