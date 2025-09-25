Сборная Украины U-20 на ЧМ-2025 по футболу: расписание и результаты матчей

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

С 27 сентября по 19 октября в Чили состоится финальный турнир юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу, участие в котором также примет сборная Украины.

На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко будут соревноваться в квартете B, где сыграют с Южной Кореей, Панамой и Парагваем.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Расписание и результаты матчей сборной Украины на ЧМ-2025 (U-20)

Групповой этап

Суббота, 27 сентября

23:00 Южная Корея – Украина

Вторник, 30 сентября

23:00 Панама – Украина

Пятница, 3 октября

23:00 Украина – Парагвай

Турнирная таблица группы B

Турнирная таблица группы B / © flashscore.ua

Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.

Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.

Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы ЧМ-2025 (U-20) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.