- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Сборная Украины U-20 на ЧМ-2025 по футболу: расписание и результаты матчей
Подопечные Дмитрия Михайленко выступят на юношеском Мундиале.
С 27 сентября по 19 октября в Чили состоится финальный турнир юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу, участие в котором также примет сборная Украины.
На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко будут соревноваться в квартете B, где сыграют с Южной Кореей, Панамой и Парагваем.
По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.
Расписание и результаты матчей сборной Украины на ЧМ-2025 (U-20)
Групповой этап
Суббота, 27 сентября
23:00 Южная Корея – Украина
Вторник, 30 сентября
23:00 Панама – Украина
Пятница, 3 октября
23:00 Украина – Парагвай
Турнирная таблица группы B
Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.
"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.
Ранее мы сообщали, что определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу.
Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы ЧМ-2025 (U-20) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.