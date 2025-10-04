Сборная Украины U-20 одолела Парагвай и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2025

Сборная Украины U-20 по футболу / © Associated Press

Сборная Украины обыграла Парагвай в матче заключительного, третьего тура группового этапа юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу. Поединок на стадионе "Насьональ Хулио Мартинес Праданос" в чилийской столице Сантьяго завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А уже на самом старте второй половины игры "сине-желтые" открыли счет – на 46-й минуте отличился вышедший на замену в перерыве Максим Деркач.

На 70-й минуте парагвайцы отыгрались – контратаку южноамериканской сборной точным ударом завершил Сезар Мино Амарилья.

На 80-й минуте подопечные Дмитрия Михайленко во второй раз в этом матче вышли вперед – Матвей Пономаренко протянул мяч и пробил в дальний угол. В итоге именно этот гол принес украинской команде победу.

Обзор матча Украина – Парагвай

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче последнего тура группы B сборная Южной Кореи победила Панаму со счетом 2:1.

Отметим, что сборная Украины U-20 стартовала на Мундиале с победы над Южной Кореей (2:1), а затем сыграла вничью с Панамой (1:1). Парагвайцы одолели панамцев (3:2) и разошлись ничьей с южнокорейцами (0:0).

Таким образом, украинцы (7 очков) заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф.

Согласно регламенту, в 1/8 финала выходят по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи места.

Итоговая турнирная таблица группы B

1. Украина – 7 очков, 5:3 (разница голов)

2. Парагвай – 4 очка, 4:4

3. Южная Корея – 4 очка, 3:3

4. Панама – 1 очко, 4:6

Соперник украинцев в 1/8 финала определится по итогам матчей группового этапа. "Сине-желтые" сыграют против одной из команд, которые финишируют на втором месте. Поединок нашей сборной за выход в четвертьфинал состоится в ночь на среду, 8 октября, в 02:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.