Сборная Украины U-20 с победы стартовала на ЧМ-2025 по футболу

Южная Корея (U-20) – Украина (U-20) / © Associated Press

Сборная Украины обыграла Южную Корею в матче первого тура группового этапа юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу. Поединок на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо завершился со счетом 1:2 в пользу "сине-желтых".

Подопечные Дмитрия Михайленко открыли счет на 13-й минуте встречи – точный удар в дальний угол нанес Геннадий Синчук.

А уже на 16-й минуте украинская команда увеличила свое преимущество – Александр Пищур головой замкнул подачу Даниэля Вернаттуса с левого фланга.

На 52-й минуте южнокорейцы могли сократить отставание, но гол Хама после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

На 80-й минуте Южная Корея таки отквитали один мяч – отличился Ким Менг-Джун, однако это не помешало украинцам удержать победу.

В другом матче стартового тура группы B встретятся Парагвай и Панама. Этот поединок состоится 28 сентября, в 2:00 по киевскому времени.

Следующий матч на турнире украинцы проведут во вторник, 30 сентября, с Панамой. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.