Сборная Украины U-20 сыграла вничью с Панамой во втором матче на ЧМ-2025

Панама (U-20) – Украина (U-20) / © Associated Press

Сборная Украины сыграла вничью с Панамой в матче второго тура группового этапа юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу. Поединок на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо завершился со счетом 1:1 .

"Сине-желтые" открыли счет уже на 6-й минуте встречи – пенальти реализовал Геннадий Синчук.

На 36-й минуте панамцы отыгрались – автором результативного удара стал Густаво Эррера. Дальше до финального свистка счет уже не изменился.

Обзор матча Панама – Украина

Отметим, что команда Дмитрия Михайленко стартовала на Мундиале с победы над Южной Кореей (2:1), а Панама проиграла Парагваю (2:3).

Так что по состоянию на сейчас сборная Украины с 4 очками после двух матчей возглавляет свой квартет. Панамцы с одним баллом занимают третье место. Парагвай (3 пункта) и Южная Корея (0) свой матч 2-го тура проведут 1 октября, в 2:00 по киевскому времени.

В последнем туре украинцы в пятницу, 3 октября, встретятся с Парагваем. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени. В то же время в очной дуэли сойдутся Панама и Южная Корея.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи мест, выйдут в 1/8 финала.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.