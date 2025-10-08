Сборная Украины U-20 уступила Испании и не вышла в четвертьфинал ЧМ-2025

Украина (U-20) – Испания (U20) / © Associated Press

Сборная Украины уступила Испании в матче 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу. Поединок на стадионе "Элиас Фигероа Брандер" в чилийском городе Вальпараисо завершился со счетом 0:1 .

Испанцы открыли счет на 24-й минуте встречи – голом отличился нападающий "Бетиса" Пабло Гарсия.

Этот забитый мяч оказался единственным в матче. Так что Испания шагает в четвертьфинал, а Украина завершила выступления на турнире.

Обзор матча Украина – Испания

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины U-20 Геннадий Синчук был дисквалифицирован на матч 1/8 финала ЧМ-2025 с Испанией.

Соперником испанцев в четвертьфинале станет победитель поединка 1/8 финала между Колумбией и ЮАР.

На групповом этапе подопечные Дмитрия Михайленко (7 очков) заняли первое место в квартете B. "Сине-желтые" победили Южную Корею (2:1), сыграли вничью с Панамой (1:1) и одолели Парагвай (2:1).

Сборная Испании (4 очка) финишировала на третьей строчке группы С, уступив Марокко (0:2), сыграв вничью с Мексикой (2:2) и победив Бразилию (1:0).

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории приняли участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.