Сборная Украины U-20 узнала соперников на чемпионате мира-2025: результаты жеребьевки

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

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В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка молодежного чемпионата мира-2025 по футболу (U-20). Своих соперников на групповом этапе также узнала сборная Украины.

Команда Дмитрия Михайленко, находившаяся во второй корзине во время жеребьевки, попала в квартет B, где сыграет с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.

"Сине-желтые" отобрались на молодежный чемпионат мира-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошли до полуфинала.

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ЧМ-2025 по футболу (U-20): результаты жеребьевки

Группа A: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет

Группа B: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама

Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания

Группа D : Италия, Австралия, Куба, Аргентина

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Группа E: США, Новая Каледония, Франция, Южная Африка

Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия

ЧМ-2025 (U-20) состоится с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций, которые разделены на шесть квартетов.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала.

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"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в молодежном ЧМ по футболу (U-20). На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году стала победителем турнира.