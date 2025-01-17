Сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе ІВ и повысилась в классе

"Сине-желтые" одержали пять побед в пяти матчах турнира.
Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) стала чемпионом мира в дивизионе ІВ. Наша команда выиграла все пять матчей на турнире, который проходил в Таллинне (Эстония).
В последнем поединке "сине-желтые" разгромили Японию со счетом 7:2. Перед этим украинцы обыграли Эстонию (8:1), Польшу (3:0), Италию (6:5) и Южную Корею (5:2).
Таким образом, украинская сборная с 15 очками стала чемпионом турнира и завоевала путевку во второй по рангу дивизион IA, где последний раз играла еще в 2011 году.
С тех пор наша команда трижды занимала второе место в дивизионе ІВ и оставалась в нем на следующий год.
Чемпионат мира по хоккею U-20 в дивизионе ІВ, турнирная таблица
1. Украина – 15 очков (5 матчей), 29:10 (разница шайб)
2. Япония – 9 очков (5), 26:24
3. Италия – 6 очков (4), 19:18
4. Эстония – 6 очков (4), 13:19
5. Южная Корея – 2 очка (4), 9:17
6. Польша – 1 очко (4) 12:20
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