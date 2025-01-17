Сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира по хоккею в дивизионе ІВ и повысилась в классе

Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) стала чемпионом мира в дивизионе ІВ. Наша команда выиграла все пять матчей на турнире, который проходил в Таллинне (Эстония).

В последнем поединке "сине-желтые" разгромили Японию со счетом 7:2. Перед этим украинцы обыграли Эстонию (8:1), Польшу (3:0), Италию (6:5) и Южную Корею (5:2).

Таким образом, украинская сборная с 15 очками стала чемпионом турнира и завоевала путевку во второй по рангу дивизион IA, где последний раз играла еще в 2011 году.

С тех пор наша команда трижды занимала второе место в дивизионе ІВ и оставалась в нем на следующий год.

Чемпионат мира по хоккею U-20 в дивизионе ІВ, турнирная таблица

1. Украина – 15 очков (5 матчей), 29:10 (разница шайб)

2. Япония – 9 очков (5), 26:24

3. Италия – 6 очков (4), 19:18

4. Эстония – 6 очков (4), 13:19

5. Южная Корея – 2 очка (4), 9:17

6. Польша – 1 очко (4) 12:20

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