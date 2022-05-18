Сборная Украины U-21 начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2023

Сборная Украины U-21 начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2023

В среду, 18 мая, молодежная сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2023.

Тренировочный сбор команды Руслана Ротаня продолжается в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Там же "сине-желтые" и сыграют свои домашние матчи квалификации против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня). Поединки пройдут на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу".

Выездной поединок против Фарерских островов Украина проведет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур", а игра с Арменией (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии.

Напомним, что главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, с какими кадровыми проблемами команда столкнулась в преддверии решающих матчей отбора на Евро-2023.

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