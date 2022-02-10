Сборная Украины ухудшила свое положение в обновленном рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча в 2022 году

Сборная Украины ухудшила свое положение в обновленном рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча в 2022 году

"Сине-желтые" потеряли две строчки.

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных по итогам января 2022 года.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Так, сборная Украины опустилась в мировой классификации сразу на две строчки. Отныне подопечные Александра Петракова занимают 27 место.

Отметим, что "сине-желтых" обогнали Марокко и Япония. Первые отыграли на Кубке африканских наций, где дошли до 1/4 финала, а азиатам помогла победа над Саудовской Аравией в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Относительно топ-10 списка, то по сравнению с предыдущим рейтингом здесь произошло лишь одно изменение – Аргентина сдвинула с четвертого места Англию.

РЕЙТИНГ ФИФА

(за 10 февраля 2022 года)

1. Бельгия – 1828,45

2. Бразилия – 1823,42

3. Франция – 1786,15

4. Аргентина – 1766,99

5. Англия — 1755,52

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73

...

27. Украина – 1535,08

Отметим, что соперник сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, команда Шотландии, занимает 40 место рейтинга ФИФА. Они, как и Украина, тоже потеряли в обновленном списке две позиции.

А Ирландия и Армения, которые вместе с теми же шотландцами будут оппонентами "сине-желтых" в Лиге наций-2022/23, идут на 49-й и 92-й строчке соответственно.