Сборная Украины ухудшила свое положение в обновленном рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча в 2022 году

"Сине-желтые" потеряли две строчки.
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных по итогам января 2022 года.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Так, сборная Украины опустилась в мировой классификации сразу на две строчки. Отныне подопечные Александра Петракова занимают 27 место.
Отметим, что "сине-желтых" обогнали Марокко и Япония. Первые отыграли на Кубке африканских наций, где дошли до 1/4 финала, а азиатам помогла победа над Саудовской Аравией в рамках квалификации к ЧМ-2022.
Относительно топ-10 списка, то по сравнению с предыдущим рейтингом здесь произошло лишь одно изменение – Аргентина сдвинула с четвертого места Англию.
РЕЙТИНГ ФИФА
(за 10 февраля 2022 года)
1. Бельгия – 1828,45
2. Бразилия – 1823,42
3. Франция – 1786,15
4. Аргентина – 1766,99
5. Англия — 1755,52
6. Италия – 1740,77
7. Испания – 1704,75
8. Португалия – 1660,25
9. Дания – 1654,54
10. Нидерланды – 1653,73
...
27. Украина – 1535,08
Отметим, что соперник сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, команда Шотландии, занимает 40 место рейтинга ФИФА. Они, как и Украина, тоже потеряли в обновленном списке две позиции.
А Ирландия и Армения, которые вместе с теми же шотландцами будут оппонентами "сине-желтых" в Лиге наций-2022/23, идут на 49-й и 92-й строчке соответственно.
- В 2021 году сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020 и заняла второе место в отборе на ЧМ-2022, пробившись в стыковые матчи.