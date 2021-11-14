Сборная Украины улетела в Сараево на ключевой матч отбора ЧМ-2022: кого из футболистов взял Петраков

Сборная Украины улетела в Сараево на ключевой матч отбора ЧМ-2022: кого из футболистов взял Петраков

В распоряжении кормчего "сине-желтых" 25 исполнителей.

Сборная Украины отправилась на решающий матч группового матча группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, 14 ноября "сине-желтые" провели утреннюю тренировку. В ней приняли участие все 25 футболистов, которые находятся в лагере национальной команды.

УАФ

УАФ

УАФ

После утреннего занятия сборная Украины вернулась в гостиницу, чтобы пообедать и собрать чемоданы. А в 18:00 "сине-желтые" вылетели в боснийскую столицу - город Сараево, где разместятся в пятизвездочном отеле Radon Plaza.

В понедельник, 15 ноября, в городе Зеница, где запланирован сам поединок, состоится пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова и одного из игроков сборной (начало в 18:30), а в 19:00 по киевскому времени начнется предматчевая тренировка украинской сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы пробиться на мировое первенство.

потеряла все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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