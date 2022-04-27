Сборная Украины "уничтожила" соперников из Сербии на старте чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины "уничтожила" соперников из Сербии на старте чемпионата мира по хоккею

В среду, 27 апреля, сборная Украины с разгромной победы стартовала на чемпионате мира в дивизионе 1В.

В первом матче "сине-желтые" забросили семь "сухих" шайб сборной Сербии.

Дублями отличились Александр Пересунько и Вадим Мазур, еще по одной шайбе – на счету Дмитрия Нименко, Феликса Морозова и Виталия Куклы.

После первого матча Украина поднялась на второе место в группе. Также по три очка имеют команды Японии и Польши.

Лучшая из пяти команд группы В по итогам чемпионата получит путевку в группу А первого дивизиона чемпионата мира-2023.

Чемпионат Мира Дивизион 1В

Украина – Сербия – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы : Пересунько, 2, 11, Мазур, 24, 30, Нименко, 34, Морозов, 49, Кукла, 51

Турнирная таблица

1. Япония – 1 матч, 3 очка

2. Украина – 1, 3

2. Польша – 1, 3

4. Эстония – 1, 0

5. Сербия – 2, 0

Завтра, 28 апреля, команда Вадима Шахрайчука сыграет против хозяев чемпионата – сборной Польши. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) одержала вторую победу на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходит в Италии.

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