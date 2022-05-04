Сборная Украины "уничтожила" соперников из Северной Ирландии на паралимпийском чемпионате мира

Сборная Украины "уничтожила" соперников из Северной Ирландии на паралимпийском чемпионате мира

Паралимпийская сборная Украины одержала уверенную победу над командой Северной Ирландии на чемпионате мира, продолжающемся в испанском городе Салоу.

"Сине-желтые" отправили в ворота соперника 7 голов.

За национальную сборную дублем отличился Виталий Романчук, хет-триком – Иван Доненко, по одному голу на счету Олега Леня и Ивана Шкварло.

Северная Ирландия — Украина — 0:7 (0:4)

Голы : Романчук (12, 43), Доненко (14, 22, 47), Лень (17), Шкварло (60+6).

Следующим соперником Украины станет сборная Аргентины. Матч состоится в пятницу, 6 мая.

В составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег Лень. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

На первом этапе соревнований 15 сборных разбиты на четыре группы по четыре и три команды. В четвертьфинал выходят по два коллектива. Сине-желтые соревнуются в группе D, где 6 мая сыграют против Аргентины.

Напомним, что украинская команда триумфально выступает на Дефлимпиаде-2021 – спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, продолжающихся в бразильском Кашиас-ду-Суле.

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