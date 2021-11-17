Сборная Украины установила громкое достижение в отборочных этапах крупных турниров

"Сине-желтые" еще ни разу не ушли с поля проигравшими.

Сборной Украины по завершении квалификации к Чемпионату мира-2022 удалось установить громкое достижение.

Так, "сине-желтые" сумели провести последние два отбора на большие турниры без единого поражения. Украинцы ни разу не ушли с поля проигравшими в квалификации к Чемпионату Европы-2020 и, собственно, в отборе к ЧМ-2022.

Отметим и достаточно интересную статистику в этих соревнованиях. Если в отборе к ЧЕ-2022 сборная Украины имела шесть побед и дважды сыграла вничью, то в квалификации на Мундиаль коллектив Александра Петракова имеет в своем активе две победы и шесть ничьих.

Подобным достижениям могут похвастаться только две сборные. Действующие чемпионы Европы – сборная Италии, а также первая команда мирового рейтинга – сборная Бельгии.

В отборе к ЧМ-2022 сборная Украины заняла второе место и, как следствие, сумела получить право сыграть в плей-офф;

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2022.

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