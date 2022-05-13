Сборная Украины установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Украинская команда продолжает впечатлять своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.
В одиннадцатый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще шестью наградами в двух видах спорта.
В этот день в активе "сине-желтых" три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.
Стоит отметить, что по итогам 11-го дня Дефлимпиады Украина впервые в истории пересекла отметку в 50 золотых медалей - за два дня до завершения соревнований в копилке нашей команды уже 51 самая высокая награда.
Всего же сейчас у "сине-желтых" 116 медалей: 51 золотая, 31 серебряная и 34 бронзовые. Наша команда уверенно возглавляет медальный зачет.
Все медали Украины в одиннадцатый день Дефлимпиады-2021
"Золото":
- Анна Федосеева (спортивное ориентирование, длинная дистанция)
- Александр Санькин (спортивное ориентирование, длинная дистанция)
- Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка с трех позиций),
"Серебро":
- Руслан Николаенко (спортивное ориентирование, длинная дистанция),
"Бронза":
- Анна Андросович (спортивное ориентирование, длинная дистанция),
- Сергей Фомин (пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м).
Топ-5 медального зачета
1. Украина – 51+31+34 (116)
2. США – 18+7+20 (45)
3. Иран – 12+8+11 (31)
4. Япония – 12+8+10 (30)
5. Южная Корея – 11+17+13 (41)
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины по футболу пробилась в финал Дефлимпиады.
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