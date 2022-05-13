Сборная Украины установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Сборная Украины установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Украинская команда продолжает впечатлять своими успехами на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В одиннадцатый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще шестью наградами в двух видах спорта.

В этот день в активе "сине-желтых" три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.

Стоит отметить, что по итогам 11-го дня Дефлимпиады Украина впервые в истории пересекла отметку в 50 золотых медалей - за два дня до завершения соревнований в копилке нашей команды уже 51 самая высокая награда.

Всего же сейчас у "сине-желтых" 116 медалей: 51 золотая, 31 серебряная и 34 бронзовые. Наша команда уверенно возглавляет медальный зачет.

Все медали Украины в одиннадцатый день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Анна Федосеева (спортивное ориентирование, длинная дистанция)

Александр Санькин (спортивное ориентирование, длинная дистанция)

Виолетта Лыкова (пулевая стрельба, малокалиберная винтовка с трех позиций),

"Серебро":

Руслан Николаенко (спортивное ориентирование, длинная дистанция),

"Бронза":

Анна Андросович (спортивное ориентирование, длинная дистанция),

Сергей Фомин (пулевая стрельба, скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м).

Топ-5 медального зачета

1. Украина – 51+31+34 (116)

2. США – 18+7+20 (45)

3. Иран – 12+8+11 (31)

4. Япония – 12+8+10 (30)

5. Южная Корея – 11+17+13 (41)

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины по футболу пробилась в финал Дефлимпиады.

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