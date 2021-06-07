Сборная Украины устроила разгром в заключительном спарринге перед Евро-2020: Ярмоленко оформил дубль

Команда Андрея Шевченко забила в ворота команды Кипра четыре "сухих" мяча.

Сборная Украины победила команду Кипра в последнем из трех контрольных поединков во время подготовки к финальному турниру Евро-2020. Встреча на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове завершилась со счетом 4:0.

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Подопечные Андрея Шевченко активно начали матч и еще в первом тайме создали целую кучу голевых моментов. Больше всего убийственных шансов имел Роман Яремчук, однако сначала форвард "Гента" отправил игровой снаряд над перекладиной, а затем с нескольких метров не переиграл голкипера.

Также хороший шанс имел Александр Зинченко, однако его удар с 20 метров приняла на себя штанга.

Открыть счет "сине-желтым" удалось на 37-й минуте. Панайоту ошибся в защите и в собственной штрафной толкал в спину Зубкова - красная карточка за фол последней надежды и пенальти. Выполнить приговор взялся Ярмоленко и развел игровую сферу и голкипера по разным углам.

Получив численное преимущество, подопечные Шевченко еще больше начали давить на ворота соперника и еще до перерыва отличились во второй раз. Ярмоленко попал в руку Янну в штрафной киприотов, заработав для Украины еще один 11-метровый. На этот раз к мячу подошел Зинченко и уверенно пробил под штангу, после чего посвятил гол своей беременной жене.

Во втором тайме сборная Украины поймала кураж и довела дело до разгрома. На 59-й минуте Марлос сразу обыгрался с Ярмоленко, а затем с Зинченко и покатил Яремчуку, который загнал мяч в пустые ворота.

А уже на 65-й минуте счет стал 4:0. Ярмоленко решился на удар с линии штрафной и мяч после рикошета от защитника кардинально изменил траекторию и оказался в воротах гостей.

Остаток игрового времени украинцы владели мячом и продолжали атаковать. Свои моменты имели Соболь, Беседин и Судаков, однако от еще большего разгрома Кипр спасли действия голкипера.

Отметим, что ранее "сине-желтые" в концовке ушли от поражения в игре с Бахрейном (1:1) и обыграли Северную Ирландию (1:0). Также Шевченко назвал итоговую заявку сборной Украины на Чемпионат Европы.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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