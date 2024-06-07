Сборная Украины уступила Польше во втором товарищеском матче перед Евро-2024 (видео)

Команда Сергея Реброва трижды пропустила от поляков, на что ответила только одним голом.

Сборная Украины потерпела поражение от национальной команды Польши в товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Поединок на Национальном стадионе в Варшаве завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Хозяева поля вышли вперед уже на 11-й минуте встречи.После навеса с углового никто из украинских футболистов не сумел выбить мяч, чем воспользовался Себастьян Валукевич, который пробил мимо Георгия Бущана.

На 16-й минуте "Кадра" удвоила свое преимущество в счете. Петр Зелински выполнил то ли удар, то ли прострел с левого угла штрафной и мяч с отскоком от газона залетел в дальний угол.

На 30-й минуте счет стал разгромным.Тарас Романчук, который родился в Украине и только в 2018 году сменил украинское гражданство на польское, ударом головой замкнул подачу с углового.

Перед перерывом команда Сергея Реброва сократила отставание. На 41-й минуте Артем Довбик получил передачу к линии штрафной от Руслана Малиновского и низом отправил мяч в ближний угол.

Во втором тайме обе команды имели голевые моменты, но так и не отличились. Таким образом, поляки довели дело до уверенной победы.

Обзор матча Польша – Украина

Будет добавлен в скором времени.

Для "сине-желтых" это был второй из трех спаррингов в рамках подготовки к Евро-2024. В первом контрольном матче сборная Украины 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0).

Добавим, что в последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы сборная Украины 11 июня встретится с Молдовой в Кишиневе. В свою очередь, поляки 10 июня в Варшаве проведут спарринг с Турцией.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Польская команда посоревнуется в квартете D против Нидерландов, Австрии и Франции.

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