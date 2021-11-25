Сборная Украины узнает соперника: где смотреть жеребьевку стыковых матчей ЧМ-2022

Возможные варианты для "сине-желтых": Португалия, Италия, Шотландия, Швеция и Уэльс.

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Своих соперников в стыковых матчах за право сыграть на мундиале в Катаре узнают 12 национальных команд, среди которых и сборная Украины.

В плей-офф европейского отбора попали 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах на ЧМ-2022, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль или в плей-офф квалификации.

Когда и где смотреть жеребьевку плей-офф отбора к ЧМ-2022

На территории Украины жеребьевку стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 покажет телеканал Футбол-2. Начало процедуры жеребьевки - в 18:00 по киевскому времени. Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Формат стыковых матчей ЧМ-2022

Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов, которые пройдут в формате одноматчевых противостояний. 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. В полуфиналах шесть сеяных команд сыграют против шести несеяных. Все полуфиналы пройдут на поле сеяных команд, то есть Украина проведет свой матч на выезде.

Сеяные : Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные : Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Возможные соперники украинской сборной в полуфинале плей-офф: Португалия, Италия, Шотландия, Швеция и Уэльс. Команда Александра Петракова не сможет сыграть против России, поскольку УЕФА перед жеребьевкой разводит Украину и РФ.

Победители шести полуфинальных пар выйдут в финалы плей-офф, где в решающих матчах сразятся за три последних путевки на мировое первенство.

Когда состоятся стыковые матчи ЧМ-2022

Полуфиналы плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоятся 24 марта 2022 года, а финалы - 29 марта 2022 года.

Когда состоится финальный турнир ЧМ-2022

Финальная стадия 22-го Чемпионата мира станет первой, которая состоится не в мае, июне или июле. Мундиаль примет Катар с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального турнира намечена на апрель 2022 года.

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