Сборная Украины узнает соперников в отборе на Евро-2024: что нужно знать о жеребьевке

В воскресенье, 9 октября , в немецком Франкфурте-на Майне состоится жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года. Своих соперников в борьбе за путевку на континентальное первенство получит и сборная Украины.

Во время процедуры жеребьевки наша национальная команда будет в третьей корзине. Украинцы могли бы оказаться во второй корзине, если бы выиграли свою группу Лиги наций-2022/23, но в заключительном матче подопечные Александра Петракова не смогли обыграть Шотландию и в итоге заняли второе место.

Участие в жеребьевке квалификации Евро-2024 примут 53 национальных команды. Сборная Германия, как хозяин финального турнира, автоматически попадет на континентальное первенство.

Сборная России пропустит следующий Чемпионат Европы - команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

А вот приспешник агрессора, Беларусь, сыграет в квалификации на ЧЕ. Однако Украина с ней не встретится, ведь УЕФА решил развести эти сборные во время жеребьевки.

Во время жеребьевки команды будут распределены на 10 групп: семь - по пять сборных, три - по шесть. Команды корзины Лиги наций попадут в группы с пятью сборными.

Состав всех корзин перед жеребьевкой отбора к Евро-2024

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Первая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Где смотреть жеребьевку отбора на Евро-2024

Процедура жеребьевки отбора на Евро-2024 начнется 9 октября в 13:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА, а также на YouTube канале УАФ.

На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Напомним, Украина с Испанией и Португалией подают совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу.

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