Сборная Украины узнает соперников в отборе на Евро-2024: что нужно знать о жеребьевке

"Сине-желтые" будут посеяны из третьей корзины.
В воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте-на Майне состоится жеребьевка отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года. Своих соперников в борьбе за путевку на континентальное первенство получит и сборная Украины.
Во время процедуры жеребьевки наша национальная команда будет в третьей корзине. Украинцы могли бы оказаться во второй корзине, если бы выиграли свою группу Лиги наций-2022/23, но в заключительном матче подопечные Александра Петракова не смогли обыграть Шотландию и в итоге заняли второе место.
Участие в жеребьевке квалификации Евро-2024 примут 53 национальных команды. Сборная Германия, как хозяин финального турнира, автоматически попадет на континентальное первенство.
Сборная России пропустит следующий Чемпионат Европы - команду страны-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.
А вот приспешник агрессора, Беларусь, сыграет в квалификации на ЧЕ. Однако Украина с ней не встретится, ведь УЕФА решил развести эти сборные во время жеребьевки.
Во время жеребьевки команды будут распределены на 10 групп: семь - по пять сборных, три - по шесть. Команды корзины Лиги наций попадут в группы с пятью сборными.
Состав всех корзин перед жеребьевкой отбора к Евро-2024
Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
Первая корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта
Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Где смотреть жеребьевку отбора на Евро-2024
Процедура жеребьевки отбора на Евро-2024 начнется 9 октября в 13:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА, а также на YouTube канале УАФ.
- На Евро-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир - с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.
Напомним, Украина с Испанией и Португалией подают совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу.
Читайте также:
"Большая честь": в Испании и Португалии прокомментировали совместную с Украиной заявку на проведение ЧМ-2030
После решающих матчей Лиги наций: сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Месседж от легенды: Андрей Шевченко опубликовал большое обращение к миру о войне в Украине