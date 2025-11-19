Сборная Украины узнает соперников в плей-офф отбора ЧМ-2026: когда жеребьевка

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

В четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени состоится жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

В частности, своих соперников в борьбе за выход на мировое первенство узнает сборная Украины, занявшая второе место в отборочной группе. "Сине-желтые" пропустили вперед Францию, но обошли Исландию и Азербайджан.

Благодаря высокому рейтингу ФИФА команда Сергея Реброва во время жеребьевки будет в первой корзине вместе с Италией, Данией и Турцией. С этими сборными Украина точно не сыграет ни в полуфинале, ни в финале плей-офф квалификации.

Реклама

В полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет против команды из четвертой корзины: Швеции, Румынии, Северной Ирландии или Северной Македонии. Матч состоится 26 марта 2026 года.

Если сборная Украины выйдет в финал плей-офф, то там сразится за путевку на Мундиаль против одного из победителей полуфиналов между командами из второй и третьей корзины. Поединок состоится 31 марта 2026 года.

Состав участников плей-офф отбора к ЧМ-2026

Корзина 1: Украина, Италия, Турция, Дания

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Реклама

Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Корзина 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия

Отметим, что сборная Украины только один раз играла в финальной части чемпионата мира. В 2006 году "сине-желтые" под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала Мундиаля в Германии.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Напомним, два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.