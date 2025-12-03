- Дата публикации
Сборная Украины узнает возможных соперников: где и когда смотреть жеребьевку ЧМ-2026 по футболу
Команда Сергея Реброва получит своих потенциальных соперников в группе Мундиаля, на который ей еще нужно пробиться.
В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.
Своих соперников на групповом этапе грядущего Мундиаля узнают 42 сборные, которые уже забронировали себе участие в турнире, а также участники европейского и межконтинентального плей-офф, где определятся обладатели еще 6 путевок на мировое первенство.
Сборная Украины как участник европейского плей-офф отбора на ЧМ-2026 оказалась в последней, четвертой корзине при жеребьевке. Также сюда попали участники межконтинентального плей-офф и команды с самым низким рейтингом ФИФА.
Во ходе жеребьевки "сине-желтые" получат по одному сопернику из первой, второй и третьей корзин.
Состав корзин для жеребьевки группового этапа ЧМ-2026
Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР
Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, четыре победителя европейского плей-офф и два победителя межконтинентального плей-офф
Где смотреть жеребьевку группового этапа ЧМ-2026
В Украине жеребьевку финального турнира ЧМ-2026 в прямом эфире можно посмотреть на канале Супільне Спорт, медиасервисе MEGOGO и официальном сайте ФИФА.
Начало церемонии жеребьевки – в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины в плейоф отбора на ЧМ-2026
Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.
Победитель этого матча в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.
Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.
Когда и где состоится финальный турнир ЧМ-2026
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16-ти городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.
