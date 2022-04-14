Сборная Украины узнала дату полуфинального поединка плей-офф отбора на ЧМ-2022

Украина сыграет со Шотландией в первый день лета.

УЕФА официально назвал дату проведения перенесенного матча полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной.

Как отмечается на официальном сайте организации, матч должен пройти 1 июня.

Победитель выйдет в финал, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.

Также изменилось расписание матчей Лиги Наций. "Сине-желтые" сыграют с Ирландией 8 июня, с Шотландией – 21 и 27 сентября, а Арменией – 24 сентября.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, когда национальная команда начнет подготовительный сбор.

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