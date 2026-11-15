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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сборная Украины узнала корзину для жребия отбора Евро-2028: кто потенциальные соперники

Подопечные Андреа Мальдеры будут находиться в третьей корзине посева на жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2028.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Сборная Украины по футболу будет в третьей корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

Определение корзин посева перед жеребьевкой квалификации чемпионата Европы-2028 происходит по рейтингу сезона Лиги наций. Сборная Украины проводит нынешний сезон в дивизионе В, поэтому могла рассчитывать на попадание во вторую или третью корзину.

Чтобы квалифицироваться во вторую, подопечным Андреа Мальдера было необходимо попасть в восьмерку топ-команд дивизиона В, заняв первое или второе место в своей группе.

Поскольку "сине-желтые" потеряли шансы финишировать выше третьего места в группе Лиги наций, то уже точно окажутся в третьей корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

Таким образом, сборная Украины получит по одному сопернику из первой, второй, четвертой и, возможно, пятой корзины — в зависимости от размера отборочной группы.

Украинцы гарантированно не сыграют с другими командами третьей корзины. В него уже попали: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния и Словакия.

Корзины для жеребьевки отбора Евро-2028

Первая: Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания

Вторая: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс.

Третья: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина

Четвертая: Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Пятая: Андорра, Азербайджан, Гибралтар, Лихтенштейн, Литва, Мальта.

Кто еще может попасть в третью корзину

Вторая или третья: Косово, Ирландия, Шотландия, Словения

Третья или четвертая: Албания, Беларусь, Эстония, Исландия

Жеребьевка квалификации Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте. Начало — в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины во второй раз проиграла Северной Ирландии и потеряла шансы на элиту Лиги наций.

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