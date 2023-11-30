Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила рейтинг мужских национальных сборных по итогам матчей, которые состоялись в ноябре. Сборная Украины в нем сохранила 22-е место.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

В ноябре украинская сборная провела всего один официальный матч. Подопечные Сергея Реброва в заключительном туре группового этапа отбора на Евро-2024 сыграли вничью с Италией (0:0) и не сумели напрямую выйти на континентальное первенство.

Этот результат не отразился на позиции "сине-желтых" в рейтинге ФИФА. Сборная Украины продолжает находиться на 22-й строчке, куда поднялась после октябрьских побед над Северной Македонией и Мальтой. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

К слову, следующий соперник украинцев в плей-офф отбора к Евро-2024 – сборная Боснии и Герцеговины – потеряла сразу шесть позиций и опустилась на 69-е место.

А потенциальные соперники "сине-желтых" в финале плей-офф – Исландия и Израиль – синхронно ухудшили свое положение на четыре строчки и теперь идут на 71-й и 75-й позициях соответственно.

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Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Второе место продолжает занимать Франция. На третью строчку поднялась Англия, отбросившая из топ-3 Бразилию.

Рейтинг сборных ФИФА на 30 ноября 2023 года (топ-10)

1. Аргентина – 1855,2 очка

2. Франция – 1845,44

3. Англия – 1800,05 (+1 позиция)

4. Бельгия – 1798,46 (+1)

5. Бразилия – 1784,09 (-2)

6. Нидерланды – 1745,48 (+1)

7. Португалия – 1745,06 (-1)

8. Испания – 1732,64

9. Италия – 1718,82

10. Хорватия – 1717,57

...

22. Украина – 1553,35

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧЕ-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на поле соперника нашей команды. Если "сине-желтые" выиграют этот матч, то в финале 26 марта сойдутся с победителем пары Израиль – Исландия, где будут уже номинальным хозяином.

Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится уже в грядущую субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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