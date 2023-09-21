Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА после матчей с Англией и Италией

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных команд по итогам сентябрьских матчей.

В опубликованном на сайте ФИФА списке сборная Украины осталась на 24-м месте.

В сентябре команда Сергея Реброва провела два матча в отборе на Евро-2024. Сборная Украины добыла ничью против Англии (1:1) в польском Вроцлаве, после чего проиграла Италии (1:2) в Милане.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. На второй и третьей позиции продолжают идти Франция и Бразилия соответственно.

Рейтинг сборных ФИФА на 21 сентября 2023 года

1. Аргентина – 1851,41

2. Франция – 1840,76

3. Бразилия – 1837,61

4. Англия – 1794,34*

5. Бельгия – 1792,64

6. Хорватия – 1747,83

7. Нидерланды – 1743,15

8. Португалия – 1728,58

9. Италия – 1727,37*

10. Испания – 1710,72

…

24. Украина – 1538,42

...

66. Северная Македония – 1362,95*

...

171. Мальта – 972.02*

* – соперники сборной Украины в отборе на Евро-2024

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение и следующие матчи

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

Нашей команде осталось сыграть три матча в квалификации на Евро-2024: Украина – Северная Македония (14 октября), Мальта – Украина (17 октября) и Украина – Италия (20 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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