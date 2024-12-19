Сборная Украины узнала место в рейтинге ФИФА по итогам 2024 года

Подопечные Сергея Реброва завершили год на 25-й позиции в мировой классификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) в последний раз в 2024 году обновила рейтинг мужских национальных сборных. В нем Украина осталась на 25-м месте.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

По сравнению с предыдущим ноябрьским рейтингом, позиция "сине-желтых" в мировой классификации не изменилась. В активе команды Сергея Реброва 1554,94 балла.

В топ-10 рейтинга ФИФА также изменений не произошло. Лидером остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Второй идет Франция, третья – Испания, которая выиграла Евро-2024. Далее расположились Англия и Бразилия.

Бельгия, которая является соперником сборной Украины в плей-офф за право повыситься в элитный дивизион Лиги наций, продолжает занимать восьмое место рейтинга ФИФА.

Рейтинг сборных ФИФА на 19 декабря 2024 года

1. Аргентина – 1867.25 балла

2. Франция – 1859.78

3. Испания – 1853.27

4. Англия – 1813.81

5. Бразилия – 1775.85

6. Португалия – 1756.12

7. Нидерланды – 1747.55

8. Бельгия – 1740.62

9. Италия – 1731.51

10. Германия – 1703.79

...

24. Эквадор – 1560.13

25. Украина – 1554.94

26. Австралия – 1544.15

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат мира-2026.

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