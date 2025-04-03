Сборная Украины узнала место в рейтинге ФИФА после поражения от Бельгии в Лиге наций

Сборная Украины / © УАФ

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Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала новый рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины осталась на 25-й позиции.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА. В активе "сине-желтых" 1559,81 балла.

В марте этого года сборная Украины потерпела поражение в двухматчевом противостоянии против Бельгии за выход в элитный дивизион Лиги наций. В первой встрече команда Сергея Реброва одержала волевую победу со счетом 3:1.

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Однако в ответном поединке украинская сборная разгромно проиграла (0:3) и в итоге проведет следующий розыгрыш Лиги наций в Дивизионе В.

В топ-10 рейтинга ФИФА произошли некоторые изменения. Лидером остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. На второе место поднялась Испания, которая сдвинула Францию на третье место.

Сборная Нидерландов вышла на шестую позицию, обойдя Португалию, которая упала на седьмое место мировой классификации.

Рейтинг сборных ФИФА на 3 апреля 2025 года

1. Аргентина – 1886.16

2. Испания (+1) – 1854.64

3. Франция (-1) – 1852.71

4. Англия – 1819.2

5. Бразилия – 1776.03

6. Нидерланды (+1) – 1752.44

7. Португалия (-1) – 1750.08

8. Бельгия – 1735.75

9. Италия – 1718.31

10. Германия – 1716.98

…

25. Украина – 1559.81

Напомним, в сентябре сборная Украины стартует в квалификации на чемпионат мира-2026, где сыграет в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на чемпионат мира через плей-офф.