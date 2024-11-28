Сборная Украины узнала место в рейтинге ФИФА после заключительных матчей группового раунда Лиги наций

"Сине-желтые" остались на 25-й позиции в мировой классификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных сборных по итогам заключительных матчей группового раунда Лиги наций-2024/25. В нем сборная Украины сохранила 25-е место.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

После публикации предыдущего октябрьского рейтинга команда Сергея Реброва провела два поединка Лиги наций: сыграла вничью против Грузии (1:1) и победила Албанию (2:1).

Благодаря этому украинцы заняли второе место в своей группе Дивизиона B Лиги наций и вышли в плей-офф за право повыситься в элитный Дивизион А, где сыграют против Бельгии, которая занимает восьмую строчку в мировой классификации.

Матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Первая встреча будет номинально домашней для подопечных Реброва.

В топ-5 рейтинга ФИФА изменений не произошло. Лидером остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Второй идет Франция, третья – Испания, которая выиграла Евро-2024. Далее расположились Англия и Бразилия.

Рейтинг сборных ФИФА на 28 ноября 2024 года

1. Аргентина – 1867.25 балла

2. Франция – 1859.78

3. Испания – 1853.27

4. Англия – 1813.81

5. Бразилия – 1775.85

6. Португалия – 1756.12 (+1 позиция)

7. Нидерланды – 1747.55 (+1)

8. Бельгия – 1740.62 (-2)

9. Италия – 1731.51

10. Германия – 1703.79 (+1)

...

24. Эквадор – 1560.13 (+3)

25. Украина – 1554.94

26. Австралия – 1544.15 (-2)

Ранее стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026.

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