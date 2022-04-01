Сборная Украины узнала потенциальных соперников на ЧМ-2022 в Катаре

Чтобы попасть на мундиаль, сине-желтые еще должны преодолеть плейоф квалификации.

В пятницу, 1 апреля, в Катаре состоялась жеребьевка финальной части Чемпионат мира-2022 по футболу. Своих потенциальных соперников на турнире получила и сборная Украины.

Команда Александра Петракова для того, чтобы получить путевку на планетарное первенство, должна пройти двух соперников в плей-офф европейской квалификации.

Полуфинал против Шотландии, запланированный 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины перенесли на июнь. Тогда же состоится и финал плей-офф между победителем пары Шотландия - Украина и Уэльсом, где и определится, кто поедет на мировое первенство.

По результатам жеребьевки потенциальными соперниками сборной Украины в группе B финального турнира ЧМ-2022 стали Англия, Иран и США.

ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА ЧМ-2022

Планетарное первенство в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Будущий мундиаль станет первым, который будет проведён не летом.

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