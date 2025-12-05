Сборная Украины узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Сборная Украины узнала потенциальных соперников на групповом этапе финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

Во время жеребьевки, которая состоялась 5 декабря в Вашингтоне, команда Сергея Реброва как участник европейского плей-офф отбора на ЧМ-2026 была посеяна из последней, четвертой корзины.

"Сине-желтые" попали в группу F, где могут сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США , Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Согласно новому регламенту, 48 сборных во время жеребьевки были распределены на 12 групп по 4 команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в плей-офф. Соответственно, стадия плей-офф будет начинаться не с 1/8, а с 1/16 финала.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.