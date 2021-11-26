Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022

Команда Александра Петракова проведет в гостях полуфинал.

26 ноября , в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Так, по его результатам сборной Украины придется встретиться с национальной командой Шотландии. Матч пройдет на поле шотландцев.

Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов, которые состоятся в формате одноматчевых противостояний. 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. В полуфиналах шесть сеяных команд сыграют против шести несеянных. Все полуфиналы пройдут на поле сеяных команд, то есть Украина проведет свой матч на выезде.

Победители шести полуфинальных пар выйдут в финалы плей-офф, где в решающих матчах сразятся за три последних путевки на мировое первенство. Там сборную Украины, в случае прохода шотландцев, ожидает победитель пары Уэльс - Австрия.

Стыковые поединки состоятся с 24 по 29 марта 2022 года.

По итогам группового раунда сборная Украины набрала наименьшее количество очков (12) среди всех вторых мест, поэтому оказалась в списке несеянных команд.

Читайте также:

Отбор на ЧМ-2022: группы и турнирные таблицы

Сборная Украины после ноябрьских матчей отбора в ЧМ-2022 улучшила позицию в обновленном рейтинге ФИФА