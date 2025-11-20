- Дата публикации
Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Для выхода на Мундиаль команде Сергея Реброва нужно победить в полуфинале, а затем в финале плей-офф квалификации.
Стало известно, против кого сборная Украины по футболу сыграет в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
Благодаря высокому рейтингу ФИФА команда Сергея Реброва была посеяна из первой корзины и в полуфинале плей-офф могла получить в соперники только соперника из четвертой корзины: Швецию, Румынию, Северную Ирландию или Северную Македонию.
Волей жребия "сине-желтые" сразятся со Швецией. Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для нашей сборной.
Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на ЧМ-2026 с триумфатором пары Польша – Албания. Сборная Украины будет номинальным хозяином финала, если сможет туда пробиться.
Напомним, сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 состоится 5 декабря 2025 года.
