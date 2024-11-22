Сборная Украины узнала соперника в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций

В пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций сезона-2024/25. В том числе своего соперника в матчах за выход в элитный дивизион узнала сборная Украины.

Команда Сергея Реброва сыграет против Бельгии. Поединки состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Первая встреча будет номинально домашней для украинцев.

Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в Лигу А, а проигравшая команда проведет следующий розыгрыш турнира в Лиге В.

Отметим, что "сине-желтые" с 8 очками заняли второе место в своем квартете Дивизион B и вышли в плей-офф за право повыситься в классе. Среди возможных оппонентов команды были сборные, которые финишировали третьими в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия и Сербия.

Напомним, выиграла группу, где выступала сборная Украины, команда Чехии (11 баллов), которая сразу поднялась в элитный дивизион Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнюю позицию и вылетела в Дивизион C.

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