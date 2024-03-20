Сборная Украины узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024: результаты жеребьевки

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа во Франции.

Сборная Украины получила соперников в групповом раунде мужского футбольного турнира Олимпады-2024 в Париже.

Жеребьевка состоялась в среду, 20 марта, в Париже. Команда Руслана Ротаня была посеяна из четвертой корзины и попала в группу B, где сыграет против Аргентины, Марокко и третьей команды из Азиатской конфедерации.

Результаты жеребьевки футбольного турнира Олимпиады-2024

Группа А: Франция, Новая Зеландия, США, победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против четвертой команды из Азиатской конфедерации)

Группа B: Аргентина, Марокко, третья команда из Азиатской конфедерации, Украина

Группа C: вторая команда из Азиатской конфедерации, Испания, Египет, Доминиканская Республика

Группа D: первая команда из Азиатской конфедерации, Парагвай, Мали, Израиль.

Добавим, что азиатский отборочный турнир на Олимпиаду-2024 состоится в апреле-мае этого года. Три его призера напрямую выйдут на Игры в Париже, а обладатель четвертого места посоревнуется в межконтинентальном плей-офф.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Отметим, что на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной Украины по футболу для подготовки к Олимпийским играм-2024.

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