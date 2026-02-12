Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2026/27: результаты жеребьевки

Сборная Украины по футболу / © УАФ

В четверг, 12 февраля, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2026/27. Своих соперников узнала и сборная Украины.

Будущий розыгрыш турнира команда Сергея Реброва проведет в Лиге В. Волей жребия "сине-желтые" попали в квартет B2, где сразятся с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

Отметим, что во время жеребьевки сборная Украины была во второй корзине и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Матчи стартового тура Лиги наций-2026/27 состоятся 24-26 сентября 2026 года.

Лига наций-2026/27: результаты жеребьевки

Лига А

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.

Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Лига В

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа B2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия

Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Лига С

Группа C1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино

Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Гибралтар / Латвия

Группа C3: Казахстан, Словакия, Фаррерские острова, Молдова

Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Мальта / Люксембург

Лига D

Группа D1: Гибралтар / Латвия, Мальта / Люксембург, Андорра

Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, что уже 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против Швеции. Игра состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Если "сине-желтые" смогут пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, то там посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.