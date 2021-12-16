Сборная Украины узнала соперников в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА

Команда Петракова проведет следующий сезон в Лиге B.

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Монтре состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/23.

По ее результатам стало известно, с кем сыграет сборная Украины в дивизионе B. Ее соперниками в группе 1 стали Шотландия, Ирландия и Армения.

Отметим, что во время жеребьевки украинская сборная была посеяна из первой корзины Лиги B, где, кроме нее, находились Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия. Эти команды не могли попасть в одну группу.

Также Украина не могла попасть на Россию, поскольку УЕФА разводит сборные этих стран из-за войны, которую РФ начала на нашей территории.

Смотрите также: Лига наций 2022/23: результаты жеребьевки, полный список всех групп

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша турнира сборная Украины вылетела из Лиги А в Лигу B. Команда еще тогда Андрея Шевченко заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

В последнем поединке со швейцарцами "сине-желтым" присудили техническое поражение (0:3) после скандальной отмены встречи из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.

Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.

Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.

Команды, которые выиграют группы дивизионов В, С и D, поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) вылетят в лигу D.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

Читайте также:

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022

Стало известно расписание матчей плейоф отбора на ЧМ-2022: когда сыграет сборная Украины