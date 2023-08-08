Сборная Украины узнала соперников в отборе мужского Евробаскета-2025: результаты жеребьевки

"Сине-желтые" сыграют против Португалии, Словении и Израиля.

Во вторник, 8 августа, состоялась жеребьевка мужского квалификационного турнира чемпионата Европы 2025 года по баскетболу.

Волей жребия сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками будут команды Португалии, Словении и Израиля.

Результаты жеребьевки отбора Евробаскета-2025

Группа А: Словения, Украина, Израиль, Португалия

Группа В: Италия, Турция, Венгрия, Исландия

Группа С: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия

Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

Группа Е: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр.

Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания

Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания

Группа Н: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония.

Отбор на Евробаскет-2025 начнется в феврале 2024 года. Украине для попадания на турнир нужно попасть в топ-3 своей группы.

Финальная часть чемпионата Европы состоится летом 2025 года с финальным матчем в Риге.

Напомним, лучшим результатом сборной Украины на Евробаскете является четвертьфинал 2013 года. На предыдущем континентальном первенстве "сине-желтые" вышла из группы, но уже в первом раунде плей-офф проиграли Польше.

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