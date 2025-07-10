Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала новый рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины находится на 26-м месте.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

"Сине-желтые" имеют в своем активе 1557,21 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

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По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, команда Сергея Реброва опустилась на одну позицию.

В июне сборная Украины провела два матча в рамках товарищеского турнира Canadian Shield: проиграла Канаде (2:4) и вырвала победу над Новой Зеландией (2:1).

Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. На втором месте продолжает идти Испания, а на третьем – Франция.

Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 10 июля 2025 года

1. Аргентина – 1885.36

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2. Испания – 1867.09

3. Франция – 1862.03

4. Англия – 1813.32

5. Бразилия – 1777.69

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6. Португалия (+1) – 1770.53

7. Нидерланды (-1) – 1758.18

8. Бельгия – 1736.38

9. Германия (+1) – 1716.98

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10. Хорватия (+1) – 1707.51

…

26. Украина (-1) – 1557.21

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026, где сыграет в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

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Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на чемпионат мира через плей-офф.