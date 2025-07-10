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Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Команда Сергея Реброва опустилась на 26-ю позицию в мировой классификации.
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала новый рейтинг мужских национальных сборных. В нем команда Украины находится на 26-м месте.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.
"Сине-желтые" имеют в своем активе 1557,21 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.
По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, команда Сергея Реброва опустилась на одну позицию.
В июне сборная Украины провела два матча в рамках товарищеского турнира Canadian Shield: проиграла Канаде (2:4) и вырвала победу над Новой Зеландией (2:1).
Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. На втором месте продолжает идти Испания, а на третьем – Франция.
Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 10 июля 2025 года
1. Аргентина – 1885.36
2. Испания – 1867.09
3. Франция – 1862.03
4. Англия – 1813.32
5. Бразилия – 1777.69
6. Португалия (+1) – 1770.53
7. Нидерланды (-1) – 1758.18
8. Бельгия – 1736.38
9. Германия (+1) – 1716.98
10. Хорватия (+1) – 1707.51
…
26. Украина (-1) – 1557.21
Напомним, в сентябре этого года сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026, где сыграет в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.
Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на чемпионат мира через плей-офф.